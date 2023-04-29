"Ми вже працюємо над багатьма різними проектами разом із Зінченком. Зараз готуємо щось велике з проєктом Football for Ukraine, щоб отримати допомогу для українців.

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У нас вже є проект в Ірпені разом з UNITED24. Ми зібрали кошти на відбудову футбольного стадіону. Думаю, вплив спорту дуже важливий. Це може дати людям щось інше, допомогти їм хоч на трохи втекти від війни.

Зінченко був неймовірним. Я дуже пишаюся ним, тому що він молодий та має молоду сім'ю з дитиною, однак так багато підтримує Україну. Він не лише збирає кошти, а й голосно говорить про Україну. Він залишився таким сильним. Коли розмовляємо, то я кажу йому: "Не стримуй емоцій, дай їм волю. Ми повинні показати правду. Ми тут, щоб продемонструвати світу, що відчувають українці".

Це було важко для всіх, однак кожного разу, коли ми розмовляємо, я нагадую йому: "Ми повинні бути набагато сильнішими. Повинні допомогти нашим людям в Україні, бо вони нас потребують. Повинні привертати увагу до війни".

Я тепер набагато сильніший. Я знаю, що ми повинні триматися. На початку війни та у перші місяці у мене було багато важких справ. Проте я не можу скаржитись, тому що знаю, що на передовій солдати стикаються багато з чим, а сім'ї в Україні повинні евакуюватися з небезпечних територій, куди прилітали ракети.

Ми пройшли крізь неймовірний рік, зима була дуже складною. Під час першого великого блекауту в Україні я був там, у Києві. Але ми захищаємо нашу країну та це дає нам силу. Ми знаємо, що весь демократичний світ – за нас. Однак це хороший момент для мене нагадати кожному, що війна триває", – цитує Шевченка The Guardian.

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