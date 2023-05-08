Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик вместе с обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко сходили на рыбалку.

Усик стал амбассадором сборной Украины – боксер-чемпион "отжал" номер у Зинченко и получил первые задания

"Мы нормально щуки наловили. Лови, выпускали обратно и загадывали желания. Много желаний назагадывали. Проверим, исполняют ли они их, или это все сказка", – сказал Усик. "Только одно желание загадали", – конкретизировал Шевченко.

Напомним, оба спортсмена являются амбассадорами благотворительной платформы United 24, которая собирает миллионы долларов в поддержку Украины в противостоянии с российскими оккупантами. В частности, Усик (который недавно стал еще и амбассадором сборной Украины) присоединился к восстановлению дома в Ирпене, а Шевченко занимается реставрацией стадиона в этом же населенном пункте.

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