Легенда українського футболу вирішив поборотися за посаду президента УАФ. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на виборах.

Шевченко зробив першу заяву про вибори президента УАФ

"Андрій Шевченко вже точно буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ. Саме сьогодні подолано бар'єр у 18 заяв постійних колективних членів, які висунули його на цю почесну посаду. Плюс УПЛ утрималась. Таким чином, залишається 8 постійних колективних членів, які досі не визначилися. А за статутом для реєстрації особи кандидатом необхідні мінімум 9 відповідних висувань", – написав Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що вибори президента УАФ пройдуть на позачерговому конгресі 25 січня. Для перемоги Шевченку на виборах достатньо, щоб більшість делегатів висловили своє "так" у бюлетенях.

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