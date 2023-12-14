Легенда украинского футбола решил побороться за пост президента УАФ. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на выборах.

Шевченко сделал первое заявление о выборах президента УАФ

"Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявлений постоянных коллективных членов, которые выдвинули его на эту почетную должность. Плюс УПЛ воздержалась. Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений", – написал Бурбас в своем телеграм-канале.

Напомним, что выборы президента УАФ пройдут на внеочередном конгрессе 25 января. Для победы Шевченко на выборах достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях.

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