Шевченко може всіх переграти після відставки з Дженоа. Поки у "грифонів" зриваються перемовини з наступниками легенди Мілана та Динамо (небагато охочих братися за команду, яка після прощання з нашим тренером видала 0:6 з Фіорентиною), колишній наставник збірної України отримує кілька пропозицій щодо миттєвого працевлаштування. Якщо Галатасарай – це досить ризикований напрямок, бажання одного Руй Кошти для Бенфіки замало, а в Динамо завжди встигне, то збірна Польщі залишається спокусливим варіантом.

Заміна Шевченку перетворилася на хаос – очікуваний кандидат "зрадив" Дженоа, доводиться кликати старого знайомого

Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej – "Prezes poinformował Członków Zarządu, że trwają negocjacje z kandydatami na trenera". Całość... ️ — PZPN (@pzpn_pl) January 19, 2022

Це була б дуже несподівана розв'язка, але про її реальність знову рапортують провідні журналісти сусідньої країни. Сьогодні, 19 січня, Польський футбольний союз (PZPN) мав оголосити ім'я нового головного тренера "Кадри". Президент тамтешньої федерації домовився про умови контракту з місцевим фахівцем Адамом Навалкою, який уже працював зі своєю збірною, ще 14 січня. Однак дуже схоже, що раптова відставка Шеви з Дженоа змусила Цезари Кулешу почати нову гру. Сьогодні польські функціонери після засідання тамтешнього Виконкому оголосили лише загадкове повідомлення, що перемовини з кандидатами... все ще тривають.

Andrij Szewczenko poważnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski! https://t.co/1BLYz3rwqG — Przegląd Sportowy (@przeglad) January 19, 2022

Przeglad Sportowy переконує, що попри всі попередні інсайди ситуація кардинально змінилася: "Навалка пересів на лаву запасних". Президент PZPN обрав досить розумну стратегію. Домовився з досвідченим польським тренером, аби виграти час для перемовин з кимось цікавішим. Якщо не вигорить, Навалку оголосять наступником португальця Пауло Соузи, який ще 26 грудня по-зрадницьки втік у бразильський Фламенго. Якщо вийде домовитися зі статуснішим претендентом, Кулеша сподівається постати переможцем в очах ЗМІ та вболівальників.

"Шевченко, безумовно, цікавий наставник" – Польща офіційно визначилася з кількома кандидатами на тренера збірної

A(ndrij) S(zewczenko), czyli AS Cezarego Kuleszy. https://t.co/laGWfo3nxW — Maciej Szmigielski (@szmig) January 19, 2022

Навалка виводив Лєвандовскі та компанію на два поспіль великі турніри. Утім подальша його кар'єра не вселяє особливий оптимізм. Навіть зірки збірної Польщі, які грають в АПЛ, сумніваються у перспективах повторити успіх з Навалкою. Кулеша дуже хотів би не відставати авторитетом від легендарного Збігнєва Бонєка, свого попередника на посаді. Тому всіма силами показує, наскільки бореться за кращих кандидатів до останнього. При цьому зберігаючи контроль надж ситуацією та план Б. Проблема в тому, що Бонєк днями потролив варіант з Навалкою, мовляв це вже не буде авторська версія Кулеші, а копіювання попередника.

Відтак нинішній президент Польського футбольного союзу прагне довести всім свій незалежний авторитет. Одним з його ходів як впливової персони у перемовинах з Навалкою стало просування Єжи Дудека у тренерський штаб фактично всупереч баченню наставника, який завжди працював зі своїми людьми. Це той самий екс-воротар Ліверпуля, який взяв легендарний пенальті... від Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів 2005. Польські ЗМІ продовжують наполягати, що саме Андрій Миколайович залишається головним кандидатом мрії для Кулеши, виграючи конкуренцію у Навалки та іншого поляка Міхала Пробєжа.

Питання в тому, що Шевченко отримує солідну зарплату від Дженоа за контрактом, чинним до 2024 року. Відтак на те, щоб узгодити остаточний розрив з італійцями, а потім домовитися про все з федерацією футболу Польщі, потрібно значно більше часу. Саме тому сьогодні жодного Навалки на чолі "Кадри" так і не дочекалися, доповнює інсайди Przeglad Sportowy популярний журналіст Станіслав Сташевскі. Співпраця українця з Дудеком стала б ще одним резонансним ходом Кулеші, відзначає польський коментатор Роман Колтонь.

Натомість Sport.pl дізнався від оточення Шеви, яка зарплата зацікавить українського тренера. Це фантастичні як для збірної Польщі 3 мільйони євро на рік. Соуза отримував лише 850 тисяч євро. Відтак цей портал вважає, що наразі до можливого призначення – прірва. Польські журналісти вивідали, що Шевченко аж ніяк не погодився би на 1 мільйон євро, а начебто саме таку зарплатню реально міг би запропонувати PZPN.

Кулеша прагне вгадати з тренером, аби увійти в історію так само, як Бонєк після чвертьфіналу Євро-2016. В особі Шевченка функціонер бачить свій великий козир у цій справі. Принциповий суперник у відборі ЧС-2022 – Росія. Співпраця легендарного володаря Золотого м'яча з Лєвандовскі, іншим видатним бомбардиром, якому цей приз ще не підкорився. Все ще доволі статусний український тренер з італійським штабом, які вивели нашу збірну до чвертьфіналу Євро-2020, тоді як "біло-червоні" не вийшли навіть з групи. Головне питання в тому, наскільки далеко нинішній бос польського футболу готовий піти заради цієї домовленості. Планка вимог Шеви піднята дуже високо.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа