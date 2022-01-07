Після раптової відставки Паулу Соузи, який за дивних обставин проміняв Лєвандовскі та компанію на бразильський Фламенго, взятися за добротну збірну бажає не один фахівець. Андрій Шевченко був одним з кандидатів, яких керівництво сусідньої федерації футболу серйозно розглядало на вакантну посаду. Польський футбольний союз дійсно отримав дуже багато пропозиції зі всього світу. Однак нинішній президент організації вирішив сфокусуватися на кількох основних претендентах, відсіявши тих, хто не відповідає певним критеріям.

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Дуже довго місцеві функціонери не хотіли відверто коментувати ситуацію. Відтак у ЗМІ просочувалася виключно інсайдерська інформація або офіційні відмовки без конкретики. Кулеша відверто зізнається, що досі не знає, хто стане новим наставником збірної Польщі. "Думаю про це щодня. Схиляюсь до закордонного чи польського варіанту? До розсудливого. Не хочу закривати будь-кому шлях до збірної Польщі через такий чи інший паспорт. Більше звертаю увагу на досвід, вміння та бачення", – зізнається Кулеша в інтерв'ю Interia.pl.

Fabio Capello selekcjonerem reprezentacji Polski? Albo Dick Advocaat? Avram Grant? Jürgen Klinsmann? "Tych panów nie biorę dziś pod uwagę" - mówi @Czarek_Kulesza. W rozmowie z @SportINTERIA prezes PZPN skasował kilka kandydatur, a kilka potwierdził. https://t.co/0rfD6OcvAP — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 7, 2022

Раніше він працював на посаді президента Ягеллонії, середняка польської Екстракласи і багато разів стикався з подібними пошуками. Проте зараз відповідальність у виборі нового тренера значно більша. Тому Кулеша хоче уникнути зайвого поспіху. "Ми отримуємо чимало пропозицій. З цілого світу. Зосереджуюсь лише на кількох іменах", – додає функціонер.

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"Багато прізвищ не беру до уваги. Наприклад, можу сказати, що я не розглядаю претендентом Юргена Клінсманна, хоча ЗМІ твердять, що він хотів би очолити нашу національну команду. Про бажання працювати повідомив Аврам Грант, який навіть має польське коріння, але його теж не беру до уваги. Так само, як і Діка Адвоката. Немає серед потенційних кандидатів і Фабіо Капелло. Можу підтвердити, що представники Фабіо Каннаваро та Андре Пірло виходили на нас з пропозицією співпраці.

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Андрій Шевченко – справді цікавий тренер. Але ж у нього чинний контракт з Дженоа. Крім того, вибачте, але не хотів би обговорювати кожне прізвище, яке з'являється у пресі", – сказав Кулеша. Очільник польського футболу зізнається, що при виборі тренера любить задавати кандидату багато питань, поглянути в очі, перевірити кваліфікацію особисто.

Chyba ciezko — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) January 7, 2022

Польські ЗМІ переконують, що Шевченко відповідає критеріям функціонера, але контракт з генуезцями не залишає великих шансів на втілення цього варіанту. Відомий своїми інсайдами кореспондент сайту УЄФА Пйотр Кожьміньскі вважає таку опцію важкою для втілення. Імовірно, що все зведеться до Адама Навалки, який пропонував себе Динамо через посередників. Екс-тренер збірної Польщі міг би попрацювати у двох матчах плей-офф відбору на Чемпіонат світу як тимчасовий виконувач обов'язків, а в разі успіху повторити долю Олександра Петракова і стати повноцінно головним.

"Я повинен бути переконаний у тій людині, яку маю найняти на таку посаду. Тому я зустрінуся з кількома тренерами і ґрунтовно їх розпитаю про все. Іноземні імена – це лише димова завіса, аби призначити поляка? Повторюю, що не бажаю зачиняти перед будь-ким двері лише через національність. Мене цікавить фаховість, ідея розвитку збірної. Але не є таємницею, що деякі польські імена присутні в моєму списку", – зізнався Кулеша.

Збірна Польщі повинна отримати нового тренера 19 січня 2022 року. А вже 24 березня "Кадру" чекає півфінал плей-офф відбору ЧС-2022 проти Росії.

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