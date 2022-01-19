Андрій Шевченко отримав пропозицію від Галатасарая в останні дні роботи у Дженоа, стверджує журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Шевченко і його штаб продовжать отримувати зарплату в Дженоа – Бурбас розкрив суми

Втім, 45-річний український фахівець вирішив відмовити турецькому гранду. У підсумку, 11 січня Галатасарай очолив Доменек Торрен.

Нагадаємо, Дженоа звільнила Андрія Шевченка 15 січня, після поразки від Мілана в Кубку Італії. У матчі з Фіорентиною командою керував Абдулай Конко, але це не врятувало від фіаско. "Фіалки" розгромили Дженоа з рахунком 6:0.

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