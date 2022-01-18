Бруно Лаббадія в останній момент відмовився очолювати "грифонів", повідомляє Sky Italy.

Динамо розглядає кандидатуру Шевченка, – журналіст

Німець вже сьогодні повинен був прилетіти в Італію і підписувати контракт, однак раптово передумав. Дженоа довелося екстрено шукати альтернативу. Очікується, що новим керманичем стане старий знайомий – Роландо Маран. Свого часу він вже тренував генуезців, але протримався лише із серпня по грудень 2020 року.

Нагадаємо, Дженоа звільнила Андрія Шевченка після поразки від Мілана в Кубку Італії. У матчі з Фіорентиною командою керував Абдулай Конко, але це не врятувало від фіаско. "Фіалки" розгромили Дженоа з рахунком 6:0.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа