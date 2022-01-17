Все йде до того, що досвідчений фахівець знову підхопить управління національною командою. Навалка вже очолював збірну Польщі з 2013-го по 2018 рік. Більшість лідерів підтримує таке рішення Польського футбольного союзу, але для декого це доволі кепські зміни. Зокрема, один із лідерів Лідса Матеуш Кліх має не дуже хороші спогади про співпрацю з Навалкою. Футболіст тоді зіграв за збірну Польщі лише чотири матч (всі у 2014 році).

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Тому не дивно, що реакція Кліха була далеко не найкращою. Своєю думкою Матеуш поділився зі знайомим. Проблема в тому, що розмовляли вони під час стріму в інтернеті. Хавбек нібито не знав, що його слова транслюються в прямому ефірі, повідомляє Meczyki. "Якщо Навалка очолить збірну, ну, то б***ь, пограли собі", – сказав Кліх.

Нагадаємо, що збірна Польщі залишилася без тренера після "втечі" Паулу Соузи у бразильський Фламенго. За чутками, на вакантну посаду претендував навіть Андрій Шевченко. Зрештою, поляки віддали перевагу Навалці. У півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 їхня збірна зіграє з Росією. Кліх точно пропустить цей матч через перебір жовтих карток.

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