"З Сашком ми познайомилися перед зборами до чемпіонату Європи. Мені все говорили, що є такий цікавий, білявий хлопчик, що він грає в молодіжній команді і мені треба на нього обов'язково подивитися.

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Чим він відразу звернув на себе мою увагу – його енергія. Я побачив в ньому цю чистоту, він справжній, простий, і в той же час цілеспрямований хлопець. З ним було цікаво спілкуватися. Навіть після тренувань ми залишалися, грали через сітку. Це вже було на чемпіонаті Європи.

Я бачив в ньому іскру справжнього переможця. Він завжди прагнув вигравати. В нього добре почуття гумору. Але одягається він погано, це ми і так знаємо. У цьому плані треба рости, сподіваюся, Влада допоможе", – сказав Шевченко на весіллі Зіни та Влади Седан.

Нагадаємо, Зінченко голом подарував перемогу збірній України у недавньому поєдинку Ліги націй проти Швейцарії (2:1).

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