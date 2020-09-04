"Футбол 24" зібрав першу (і найемоційнішу) реакцію експертів на матч першого туру Ліги націй Україна – Швейцарія (2:1).

Збірна України розпочинає з перемоги! Стартовий матч в елітному дивізіоні Ліги націй команда Шевченка завершила звитягою над Швейцарією і очолила свій квартет, скориставшись нічиєю між Німеччиною та Іспанією. Безпрограшна серія українців сягнула солідної позначки у 12 поєдинків!

Україна – Швейцарія – 2:1 – відео шедеврів Ярмоленка і Зінченка та вбивчої гармати Сеферовіча

Але не все складалося гладко у "валідольній" дуелі рівних суперників на Арені Львів. За гру у першому таймі багатьом нашим збірникам перепало на горіхи від експертів.

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Стартовий склад від Шевченка добряче спантеличив відомого журналіста та футбольного архіваріуса Артура Валерка.

Прес-аташе національної команди Олександр Гливинський відзначив особливу ауру Арени Львів – навіть без 12-го гравця.

Досить швидко господарі повели у рахунку, а гол Ярмоленка не залишив байдужим нікого, зокрема – журналіста Алекса Мандзія.

Далі почалися проблеми. Непорозуміння між Пятовим та Зінченком ледь не призвело до голу у відповідь і спровокувало обмін "люб'язностями". На це звернув увагу Василь Обараз, колишній співведучий радіопроекту "Камонплей!"

Швейцарія таки зрівняла ще до перерви. Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко влаштував оперативний розбір польотів.

Італо-український скаут Алекс Великих також констатував проблеми у "синьо-жовтих".

Клубний фотограф київського Динамо Сергій Федорів – невблаганний.

Зате після перерви тон коментаторів дещо полагіднішав. Вчасні заміни від Шевченка + переможний гол Зінченка збільшили дозу оптимізму. Від компліментів не втримався навіть офіційний Twitter-акаунт Манчестер Сіті: "Завдяки цьому чоловіку Україна щойно вийшла вперед зі Швейцарією".

Зіна присвятив цей гол світлій пам'яті померлого від коронавірусу доктора національної команди Антона Худаєва. Харківський журналіст Кирило Лукаш відзначив благородний вчинок.

Підсумкове слово від Євгена Левченка та Романа Бебеха.

Сергій Тищенко відзначає винятковість міста Лева. У столиці Галичини збірна України ніколи не програвала!

Колега Тищенка по Gazeta.ua Роман Шахрай повністю солідарний.

Алекс Великих аналізує побачене і виділяє найкращого гравця у складі українців. Погоджуєтеся?

Ну і як же без експерта та менеджера В'ячеслава Заховайла?

Трохи залаштунків від Миколи Василькова, прес-аташе Андрія Шевченка.

Відгомін перемоги не оминув навіть українських письменників-фантастів Дмитра та Віталія Капранових.

А від Брутального футболу – свіженькі бонуси!

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Україна красиво переграла Швейцарію і стала лідером в еліті Ліги націй – дебютанти віддали гольові паси