"С Сашей мы познакомились перед сборами к чемпионату Европы. Мне все говорили, что есть такой интересный, белобрысый мальчик, он играет в молодежной команде и мне надо на него обязательно посмотреть.

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Чем он сразу обратил на себя мое внимание – его энергия. Я увидел в нем эту чистоту, он настоящий, простой, и в то же время целенаправленный парень. С ним было интересно общаться. Даже после тренировок мы оставались, играли через сетку. Это было на чемпионате Европы.

Я видел в нем искру настоящего победителя. Он всегда стремился выигрывать. У него хорошее чувство юмора. Но одевается он плохо, это мы и так знаем. В этом плане надо расти, надеюсь, Влада поможет", – сказал Шевченко на свадьбе Зины и Влады Седан.

Напомним, Зинченко голом подарил победу сборной Украины в недавнем поединке Лиги наций против Швейцарии (2:1).

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