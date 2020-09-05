Гравець збірної України Олександр Зінченко розповів про свої контакти з табором суперника перед матчем Ліги націй.

"Чи спілкувався з кимось з іспанських гравців Манчестер Сіті? Лише вчора переписувався з Еріком Гарсією, у нас був короткий діалог. Він лише попросив мене не забивати Іспанії", – розповів Зіна на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, гол Олександра допоміг збірній України вирвати перемогу над Швейцарією (2:1) у першому матчі Ліги націй.

Поєдинок підопічних Андрія Шевченка проти Іспанії відбудеться 6 вересня у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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