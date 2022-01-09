Шевченко пропустить матч проти Спеції – українського тренера терміново ізолювали
18:15 - Читать на русском
Дженоа залишилась без Андрія Шевченка на поєдинок 21-го туру Серії А.
Андрій Шевченко знову отримав позитивний тест на COVID-19 та був негайно ізольований, повідомляє офіційний сайт клубу.
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На щастя, більше у жодного представника команди коронавірусу не виявили. Під час матчу проти Спеції "грифонами" керуватиме помічник українського наставника Мауро Тассотті. Нагадаємо, що перед новим роком у Шеви вже підтверджували COVID-19.
Після 20-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту.
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