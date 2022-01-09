Андрій Шевченко знову отримав позитивний тест на COVID-19 та був негайно ізольований, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шевченко: Перемога над Спецією наблизить Дженоа до збереження місця в Серії А

На щастя, більше у жодного представника команди коронавірусу не виявили. Під час матчу проти Спеції "грифонами" керуватиме помічник українського наставника Мауро Тассотті. Нагадаємо, що перед новим роком у Шеви вже підтверджували COVID-19.

Після 20-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів