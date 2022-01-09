Шевченко пропустит матч против Специи – украинского тренера срочно изолировали
18:21 - Читати українською
Дженоа осталась без Андрея Шевченко на поединок 21 тура Серии А.
Андрей Шевченко снова получил положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован, сообщает официальный сайт клуба.
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К счастью, больше ни у одного представителя команды коронавируса не обнаружили. Во время матча против Специи "грифонами" будет руководить помощник украинского наставника Мауро Тассотти. Напомним, что перед новым годом у Шевы уже подтверждали COVID-19.
После 20 туров Серии А Дженоа остается в зоне вылета.
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