Дженоа осталась без Андрея Шевченко на поединок 21 тура Серии А.

Андрей Шевченко снова получил положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован, сообщает официальный сайт клуба.

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К счастью, больше ни у одного представителя команды коронавируса не обнаружили. Во время матча против Специи "грифонами" будет руководить помощник украинского наставника Мауро Тассотти. Напомним, что перед новым годом у Шевы уже подтверждали COVID-19.

После 20 туров Серии А Дженоа остается в зоне вылета.

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