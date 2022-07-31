Шевченко прочитав один з віршів Кобзаря – патріотичне відео
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко спробував себе у ролі декламатора українських віршів.
Андрій Шевченко в рамках проекту VOICES OF NATION зачитав вірш Тараса Шевченка "Якби ви знали, паничі...".
Шевченко хоче стати президентом УАФ, – журналіст
Мета задуму – реклама української поезії та музики за допомогою відомих спортсменів та артистів. Організаторами проекту виступили журнал Vogue Ukraine та київський торговельний центр ЦУМ.
Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко став першим амбасадором благодійної платформи United24 на підтримку України, яку запустив Володимир Зеленський. Окрім того, Шева інформує європейців щодо війни в Україні та допомагає біженцям знайти нове житло в Європі.
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