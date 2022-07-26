Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 44 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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14:10. Палкін знову наїхав на ФІФА через відхід легіонерів, пригадавши початок російської агресії. Свіже інтерв'ю функціонера з'явилося в британській пресі.

13:32. "Ми не могли нікого вкрасти": Срна емоційно відповів на звинувачення СК Дніпро-1 щодо Йовічевіча.

12:58. У вівторок, 26 липня, Шахтар зіграє в гостях з Аяксом у рамках благодійного турне. Стало відомо, де можна переглянути поєдинок "гірників з найтитулованішим клубом Нідерландів.

12:17. Оборонець збірної Хорватії зізнався у вірності московському клубу. Ганебну заяву футболіст зробив після таємної втечі колишнього захисника Манчестер Юнайтед з Росії.

11:46. Продовження мильної опери. Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про свою розмову з новим наставником Шахтаря щодо скандального відходу хорвата з СК Дніпро-1: "Він консультувався з кількома юридичними компаніями щодо свого контракту. Він впевнений, що з юридичної точки зору свій контракт з СК Дніпро-1 він відпрацював. А продовження ще на рік не набрало чинності, тому що повинна була бути обопільна згода сторін.

Він закликав не вірити всьому, що пишуть в пресі, сказав, що там багато нюансів. Він сказав, що одразу повідомив СК Дніпро-1 і Андрія Русола як тільки отримав офіційну пропозицію".

11:05. Матч-відповідь кваліфікації до Ліги чемпіонів між Фенербахче та Динамо буде доступнішим для українських вболівальників. Стамбульську зустріч транслюватимуть на безкоштовному телеканалі, щоправда не обійшлося без неприємного нюансу.

10:33. Патріотична світлина: Ярмоленко та Ребров зустрілись з українськими вболівальниками після матчу Аль-Айна в Німеччині.

9:45. Шахтар після втрати майже усіх легіонерів анонсував серйозне підсилення команди. Раніше "гірники" доволі скромно працювали на трансферному ринку, оголосивши лише два скромні підписання.

9:00. У мережу потрапили фото нової форми київського Динамо. Окрім традиційних кольорів, до яких звикли вболівальники, у сезоні 2022/23 кияни гратимуть ще й у жовтій формі. Вочевидь, це знак на підтримку України, яка продовжує захищати свої землі від російського вторгнення.