"П'ятирічний термін Павелка на посаді президента УАФ закінчився. Конгрес (який мав би обрати чергового керівника організації, – прим.) мав пройти 6 березня, однак зі зрозумілих причин не відбувся. Це можна було б зробити онлайн, однак Павелко і його команда хочуть провести все офлайн.

Шевченко показав обстріляні росіянами автомобілі швидкої допомоги й закликав до збору на нові

Невідомо, де це відбуватиметься, але інтриги там не буде, оскільки не було висунуто жодного альтернативного кандидата. Відповідно, виникає питання до футбольної спільноти: "Якщо ви всі волаєте, що Павелко ніякий, то чому не можете знайти людину, яка б склала йому конкуренцію?".

За моєю інформацією, Шевченко дуже хоче стати президентом УАФ. Про це знають в кулуарах. Може, Андрій Миколайович вирішив, що бути тренером – це не його, а президент УАФ – це дуже статусна посада. До того ж ми пам’ятаємо, що в Андрія Миколайовича є такий заморожений конфлікт з Андрієм Васильовичем (Павелком). Це був би такий ідеальний "пендаль", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, нині Шевченко намагається максимально привертати увагу світової спільноти до війни в Україні. Легенда українського футболу регулярно бере участь у благодійних акціях, збираючи кошти на підтримку постраждалих українців.

Росія напала на Україну: критика Ракицького, класний дебют Зінченка, легенда УПЛ переходить на солов'їну (LIVE)