Андрій Шевченко на повну використовував час у Мілані, який давно став для нього рідним.

Вчора володар "Золотого м'яча-2004" збирав кошти для України на благодійному вечорі, а сьогодні відвідав тренувальну базу "россонері".

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Компанія зібралася дійсно легендарна – Шевченко, Тассотті, Мальдіні. Також на полі були присутні нинішній головний тренер Мілана Стефано Піолі та спортивний директор Фредерік Массара. Шевченко встиг зробити кілька знакових фото і тепло обійняти захисника Тео Ернандеса, який кує сучасні перемоги клубу.

Look who was at Milanello today



Due ospiti speciali a Milanello ️

Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L — AC Milan (@acmilan) February 22, 2023

Нагадаємо, українець вже понад рік залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці Батьківщини. Останній досвід Шевченка був якраз в Італії – всього 11 матчів на чолі Дженоа і швидке звільнення через провальні результати.

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