Шевченко прийшов на тренування Мілана – легендарні фото і обійми з найкращим гравцем "россонері"
Андрій Шевченко на повну використовував час у Мілані, який давно став для нього рідним.
Вчора володар "Золотого м'яча-2004" збирав кошти для України на благодійному вечорі, а сьогодні відвідав тренувальну базу "россонері".
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Компанія зібралася дійсно легендарна – Шевченко, Тассотті, Мальдіні. Також на полі були присутні нинішній головний тренер Мілана Стефано Піолі та спортивний директор Фредерік Массара. Шевченко встиг зробити кілька знакових фото і тепло обійняти захисника Тео Ернандеса, який кує сучасні перемоги клубу.
Нагадаємо, українець вже понад рік залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці Батьківщини. Останній досвід Шевченка був якраз в Італії – всього 11 матчів на чолі Дженоа і швидке звільнення через провальні результати.
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