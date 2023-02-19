1. Ранок переможців. Захисники Ліверпуля Алан Кеннеді та Філ Томпсон тамують спрагу після вчорашньої звитяги (1:0) над Реалом у фіналі Кубка чемпіонів-1981. Єдиний гол якраз в активі Кеннеді.

2. Молодий Антоніо Конте – опорник у рідному Лечче, за який дебютував у 1985-му.

3. ЧС-1982, 22 червня, Ла-Корунья. Польща трощить збірну Перу (5:1) і виходить до наступного раунду. Зрештою, "Кадра" здобуде бронзу іспанського Мундіалю, повторивши найвище досягнення у своїй історії.

4. Стильний Паоло Россі, найкращий бомбардир ЧС-1982.

5. Гус Хіддінк із омріяним Кубком чемпіонів-1988. У фіналі його ПСВ взяв гору над Бенфікою у серії пенальті.

6. Шон Коннері, легендарний актор і перший виконавець ролі Джеймса Бонда, завітав до Іспанії, щоб підтримати рідну збірну Шотландії на ЧС-1982.

7. Дієго Марадона vs Мішель Платіні. Протистояння великих художників на тлі чемпіонських перегонів Наполі та Ювентуса.

8. Величезні рукавиці Брюса Гроббелара, голкіпера Ліверпуля, не завжди рятували його від дурнуватих м'ячів.

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9. Руд Гулліт і Франк Райкард (праворуч) – чемпіони Європи-1988.

10. Жовтень 1985-го. Закривавлений футболіст – це Дерек Фазакерлі, легендарний центрбек Блекберна (596 матчів за Роверс).

11. А це Дейв Вотсон, легенда вже іншого клубу – Евертона. Оборонець виступав за "ірисок" з 1986 по 2001 рік.

12. Шалена радість гравців Корітіби – сенсаційного чемпіона Бразилії у 1985 році.

13. Дієго Марадона – душа і серце збірної Аргентини. Щоправда, його матеріальний внесок обмежений цифрами – 91 матч, 34 голи за "альбіселесте".

14. Обличчя збірної Шотландії 80-х: Алекс Макліш, Гордон Стракан і Пол Старрок, легендарний форвард Данді Юнайтед.

15. Маленький Дідьє Дрогба. Наприкінці 80-х він розпочне займатися футболом у школі французького клубу Дюнкерк.

16. Витончений стиль Пета Невіна, шотландського півзахисника, який у 1983-му перейшов зі скромного Клайда у Челсі.

17. А ось Бранко Шегота, форвард збірної Канади, приміряв сомбреро. У Мексику, на ЧС-1986, Бранко прибув із запізненням – виникли проблеми з паспортом. Розлючений головний тренер Тоні Вейтерс вирішив відправити прогульника додому, але команда проголосувала, щоб Шегота залишився...

18. Автобус зі збірною Англії у день чвертьфінального матчу ЧС-1986 проти Аргентини. Атмосфера настільки вибухонебезпечна, що охоронці-автоматники перебували навіть у салоні. На Браяні Робсону і Пітері Шилтону немає обличчя.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986

19. Андоні Гойкоечеа на прізвисько "М'ясник". Похмурий баск, який упродовж 12 років калічив суперників Атлетіка Більбао.

20. Ще одне колоритне обличчя іспанського чемпіонату – Мануель "Маноло" Меса. Він був правим вінгером хіхонського Спортінга з 1975 по 1987 рік. Легенда клубу. Навіть провів 2 матчі і забив 1 гол за збірну Іспанії.

21. Джентльмен Франко Барезі (Мілан) допомагає підвестися своєму в'юнкому опоненту Дієго Марадоні (Наполі).

22. Томас Н'Коно – камерунська пума у воротах Еспаньйола 80-х.

23. Хто це в нас тут? Андрій Шевченко робить перші кроки у футболці з літерою "Д".

24. Стів Брюс – стовп оборони Джиллінгема, Норвіча і, звісно ж, Манчестер Юнайтед.

25. Ерік Кантона покидає свій перший клуб Осер і вирушає на підвищення – в Марсель (1988 рік).

26. Бразильця Сократеса недарма називали "футбольним Че Геварою". Ось тут він рве горлянку на одному з політичних мітингів.

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27. Мішель Прюдомм, бельгійський голкіпер, легенда трьох клубів – Стандарда, Мехелена і Бенфіки.

28. Давід Жинола – атакувальний хавбек паризького Расінга. У 90-х зробить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

29. Усім нам відомий Гарі Лінекер був топовим нападником Лестера, Евертона, Тоттенхема, Барси і, звісно ж, збірної Англії. Костюм полісмена личить йому якнайкраще, адже Гарі поважав правила – за всю кар'єру не отримав жодного "гірчичника".

30. У вбогому совку Валерій Васильович вважався іконою стилю. Зрештою, чому вважався? Лобановський був нею!

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