Андрей Шевченко на полную использовал время в Милане, который давно стал для него родным.

Вчера обладатель "Золотого мяча-2004" собирал средства для Украины на благотворительном вечере, а сегодня посетил тренировочную базу "россонери".

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Компания собралась действительно легендарная – Шевченко, Тассотти, Мальдини. Также на поле присутствовали нынешний главный тренер Милана Стефано Пиоли и спортивный директор Фредерик Массара. Шевченко успел сделать несколько знаковых фото и тепло обнять защитника Тео Эрнандеса, кующего современные победы клуба.

Look who was at Milanello today



Due ospiti speciali a Milanello ️

Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L — AC Milan (@acmilan) February 22, 2023

Напомним, украинец уже больше года остается без футбольной работы, концентрируясь на социальных проектах и публичной поддержке Родины. Последний опыт Шевченко был как раз в Италии – всего 11 матчей во главе Дженоа и быстрое увольнение из-за провальных результатов.

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