У Мілані відбувся благодійний вечір за участю Андрія Шевченка. Впродовж заходу для допомоги Україні зібрали кругленьку суму.

Участь у благодійному вечорі UNITED FOR UKRAINE взяли Джорджо Армані, Андрій Шевченко, футбольні гравці та функціонери, політичні та громадські діячі.

Шевченко привіз на церемонію прапор із підписом Президента України Володимира Зеленського. Синьо-жовтий стяг продали на аукціоні за 110 тисяч євро, хоча початкова вартість складала лише 5 тисяч, повідомляє Ukraine NOW.

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Прапор придбала Ліга футбольних клубів Серії А як символ їхньої єдності у підтримці України. Загалом впродовж заходу зібрали 150 тисяч євро. Усі кошти перекажуть через UNITED24 на відбудову стадіону в Ірпені.

Із Шевченком пов'язана ще одна цікава історія. На цей вечір (або ж після його закінчення) українець їхав на таксі. Водій впізнав легенду Мілана і скористався можливістю зробити спільне фото.

"Час від часу в таксі трапляються чудові зустрічі, які запам'ятаєш надовго у думках та серці. Не всім вдається везти Царя Сходу. Емоції", – написав в Instagram водій таксі, який віз Шевченка.

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