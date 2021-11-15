Шевченко працюватиме під наглядом соратника Берлусконі – Дженоа остаточно змінила власника і назвала нового президента
Процедура зміни керівництва Дженоа нарешті завершилась.
Американська холдингова компанія 777 Partners стала новим власником найстаршого клубу Італії, інформує офіційний сайт "грифонів".
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Президентом призначили професора Альберто Зангрілло, який є особистим лікарем екс-власника Мілана Сільвіо Берлусконі. У раді директорів він складе компанію менеджерам 777 Partners – Джошу Вондеру, Хуану Арсіньєгасу та Андресу Бласкесу. Колишній президент Дженоа Енріко Преціозі допомагатиме новому керівництву у ролі радника.
Нагадаємо, 7 листопада "грифони" призначили Андрія Шевченка головним тренером, підписавши контракт до літа 2024 року.
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