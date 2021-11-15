Шевченко будет работать под наблюдением соратника Берлускони – Дженоа окончательно сменила владельца и президента
Процедура смены руководства Дженоа наконец-то завершилась.
Американская холдинговая компания 777 Partners стала новым владельцем старейшего клуба Италии, сообщает официальный сайт "грифонов".
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Президентом назначен профессор Альберто Зангрилло, который является личным врачом экс-владельца Милана Сильвио Берлускони. В совете директоров он составит компанию менеджерам 777 Partners – Джошу Вондеру, Хуану Арсиньегасу и Андресу Бласкесу. Бывший президент Дженоа Энрико Прециози будет помогать новому руководству в качестве советника.
Напомним, 7 ноября "грифоны" назначили Андрея Шевченко главным тренером, подписав контракт до лета 2024 года.
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