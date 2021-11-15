"Зараз жодне прізвище у Дженоа не обговорюється. Все, що там пишуть – вигадки агентів. Шевченко буде робити ставку на кваліфікованих футболістів, які мають сили та інтелект для контролю гри. Контроль гри – це головна ідея Шевченка. Зараз у Дженоа якоїсь змістовної гри нема.

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Шевченку хотілося б взяти хороших футболістів, бажано таких, які вже адаптовані до Серії А. Які можуть дати результат зараз. Але про трансфери можна буде говорити лише в грудні. Я точно кажу, що зараз жодного прізвища новачка Дженоа немає. Ведеться робота з тими футболістами, які є", – пояснив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, після 12-ти турів Серії А Дженоа розташувалась над зоною вильоту – 17-та сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.

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