"Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема – за розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків.

Усвідомлюючи це, 8 березня 2024 року УАФ зробила історичний крок – створила експертну групу, мета якої – забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності) у футболі. Адже світова та європейська футбольна родина живе філософією "Футбол для всіх".

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У гендерному питанні це означає рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо "нежіночого виду спорту", так і повноправність при виборі футболу як кар’єрної можливості – змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери ухвалення рішень.

Першочерговими завданнями групи будуть актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду.

До складу групи, координаторкою якої є Єлизавета Степанюк, начальниця служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, увійшли перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, а також керівники та керівниці ключових департаментів та напрямів роботи УАФ.

Тож сьогодні ми святкуємо повагу, солідарність та визнання жіночих досягнень і віримо, що всі поділятимуть нашу позицію", – йдеться у заяві на офіційному сайті УАФ.

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