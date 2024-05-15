У середу відбулись два матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 36-й тур

Райо Вальєкано – Гранада – 2:1

Голи: Лежен, 23, де Фрутос, 80 – Бойє, 89

Вилучення: Трехо, 5 (Райо Вальєкано, червона картка)

Севілья – Кадіс – 0:1

Гол: Гвардіола, 90+6

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Райо Вальєкано вдома здолав Гранаду. "Бджоли" у разі перемоги ставали практично недосяжними для конкурентів у боротьбі за виживання, натомість андалусійці йшли передостанніми і ще у попередньому турі з Реалом втратили навіть математичні шанси на збереження прописки.

Вже на 5-й хвилині господарі залишились у меншості – Трехо грубо зіграв проти суперника і побачив перед собою "гірчичник". Однак після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення і вилучив гравця Райо. Попри це команда не знітилась і в середині тайму вийшла вперед.

Гранада ніяк не змогла скористатись своєю перевагою і до 80-ї хвилини не завдала жодного удару у площину воріт суперника. Наприкінці зустрічі гості пропустили вдруге, але на останній хвилині все-таки знайшли у собі сили огризнутись голом у відповідь. Цікаво, що Бойє асистував Роделас, який у цьому матчі дебютував у Ла Лізі.

У ще одному поєдинку Севілья поступилась Кадісу. Господарі давно вирішили всі свої завдання, в той час, як гості від рятівної сімнадцятої сходинки відставали на 5 очок. Попри рівну боротьбу Кадіс зумів забити в середині другого тайму, але арбітр гол скасував через фол в атаці. Здавалось, все завершиться бойовою нічиєю, але на шостій доданій хвилині Гвардіола подарував надію вболівальникам Кадіса на наступний сезон в еліті.

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