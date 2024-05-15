Одеський клуб вже розпочинає підготовку до нового сезону, підшуковуючи кандидатів на підсилення складу.

Чорноморець цікавиться одразу двома гравцями СК Дніпро-1, повідомляє FCDnipro.com.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас

За інформацією джерела, "моряки" вивчають можливість підписання півзахисника Руслана Бабенка та форварда Олександра Філіппова. Контракти обох футболістів з дніпровським клубом спливають 30 червня.

Нагадаємо, 31-річний Бабенко – вихованець Дніпра. Встиг пограти за Волинь, Сталь, Зорю, Чорноморець, донецький Олімпік, Полісся, Металіст, норвезький Буде-Глімт та польський Ракув. У поточному сезоні провів за дніпрян 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

31-річний Філіппов розпочинав у київському Арсеналі. Виступав за Маріуполь, краматорський Авангард, Десну, бельгійський Сент-Трюйден та латвійську Ригу. За СК Дніпро-1 у нинішній першості забив 8 голів і віддав 3 асисти у 25 поєдинках. Transfermarkt править за нього 500 тисяч євро.

СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати