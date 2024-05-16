Відбулись чергові матчі чемпіонату Франції, в яких зіграли ПСЖ та Марсель. Читайте огляд поєдинків на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2023/24, 32-й тур

Ніцца – ПСЖ – 1:2

Голи: Шо, 31 – Барколя, 18, Заг, 22

Вилучення: Бар, 74 (Ніцца)

Реймс – Марсель – 1:0

Гол: Мбемба, 33, (аг.)

ПСЖ вже звикає грати без Мбаппе. Парижани вже гарантували чемпіонство, тож гра з Ніццою для них нічого не вирішувала. Але не для клубу з Лазурного узбережжя, який продовжує боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів. ПСЖ повів у рахунку на 18-й хвилині – Барколя отримав м'яч на лівому краю штрафного та пробив у дальній кут.

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Йорам Заг подвоїв перевагу ПСЖ. Барколя створив і другий гол, прорвавшись у штрафний та знайшовши партнера на дальній стійці. Мохаммед Алі Шо відіграв один м'яч після класного прориву та пасу від Бога, але парижани втримали перемогу.

А Реймс досить курйозно обіграв Марсель. Мунетсі забив вже на 5-й хвилині, але м'яч скасували після перегляду VAR. Забити вже за всіма правилами вдалось Мбемба на 33-й хвилині, щоправда, у власні ворота.

Таким чином, Ніцца не змогла наблизитись до Бреста на 4-му місці, а Реймс піднявся на десяту сходинку. Марсель залишився восьмим.

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