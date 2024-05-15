Українська та французька федерації оголосили про співпрацю, яка може допомогти розвиватись молодим футболістам та тренерам.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло підписали меморандум про співпрацю, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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В основні домовленості входять:

– організацію просвітницьких спортивних заходів у партнерстві з регіональними органами ФФФ на користь молодих українських футболістів та тренерів, зазначених УАФ;

– організацію благодійного футбольного заходу;

– спільне використання освітніх програм ФФФ.

Додамо, що в лютому Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з Італійською футбольною асоціацією, зокрема, для реалізації в центрі Коверчіано спільних заходів технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів.

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