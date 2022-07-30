"Я не знаю, що таке команда Фрегат. Знаю лише, що її очолив Сергій Васильович Шевченко, з яким у нас були добрі стосунки. Але цим вчинком він підписав собі вирок.

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Для мене це велике здивування. У фанатів Таврії, Миколаєва були добрі стосунки із Сергієм Васильовичем. Те, що він зробив зараз, не налазить на голову. Думаю, він там не отримає жодної зарплати та не проведе жодного матчу.

Востаннє я спілкувався із Сергієм Шевченком ще перед новим роком. Потім він захворів, мав операцію на серці в березні. Ми йому навіть скидали трохи грошей. І тут, на тобі – Фрегат! Операцію йому робили у Херсоні – він там мешкає і не виїжджав звідти після початку війни.

Окупанти створили цю недокоманду, щоби продемонструвати ілюзію нормального життя в Херсоні. Кого із футболістів вони можуть втягнути? Думаю, що нікого. Хіба що відвертих аматорів чи самі окупанти перевдягнуться у футбольну форму. Коли створювався чемпіонат Криму, кацапи заманювали туди ілюзією великих грошей. Але в ситуації з тимчасово окупованим Херсоном вони не можуть запропонувати навіть гроші", – сказав Комуняр у коментарі FanDay.

Цікаво, що раніше Сергій Шевченко не цурався позувати з прапорами УПА та України з написом Севастополь.

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