На жаль, далеко не всі в Україні продовжують боротьбу з російськими загарбниками.

Росіяни продовжують паплюжити все, до чого дотягнеться їхні огидні загарбницькі руки. Цього разу вони створили клуб Фрегат в Херсоні на базі місцевого Кристала, про що повідомили в своєму Telegram-каналі.

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Головним тренером так званого нового клубу стане Сергій Шевченко, який примудрився з 2014 року попрацювати з Таврією-ТСК в окупаованому Криму, російському Сахаліні, Таврією-Сімферополь, Кристалом та Миколаєвом в Україні.

Цікаво, що сам Шевченко має дуже невизначену позицію щодо війни росіян проти України. Зокрема, фахівець раніше позував з прапорами УПА та України з написом Севастополь.

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