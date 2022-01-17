Дженоа 15 січня звільнила Андрія Шевченка. У той же день Сампдорія програла Торіно в рамках 22-го туру Серії А. Ця поразка стала фатальною для наставника "блучерк'ятті" Роберто Д'Аверси.

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Сьогодні Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера. "Дякуємо Роберто Д'Аверсі та його тренерському штабу за серйозність та професіоналізм, продемонстровані за період роботи в клубі", – йдеться у повідомленні.

До слова, після 22 зіграних матчів Сампдорія перебуває на 15 місці в турнірній таблиці Серії А – у чотирьох очках над зоною вильоту. За повідомленнями преси, Роберто Д'Аверсу замінить колишній наставник Мілана Марко Джампаоло, який вже має успішний досвід роботи з "блучерк'ятті".

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