Андрій Шевченко не довго затримався на Апеннінах. Його тренерська кар'єра в Дженоа тривала близько двох місяців.

45-річний фахівець офіційно звільнений з посади головного тренера "грифонів", повідомляє прес-служба клубу. Також Дженоа попрощалась з його штабом.

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З Шевченком вирішили попрощатися після серії невдалих результатів. Останньою краплею стала поразка від Мілана в Кубку Італії. Також команда під його керівництвом не виграла жодного матчу в Серії А (3 нічиї та жодної звитяги в 9-ти поєдинках чемпіонату). Загалом Шевченко святкував тріумф лише в одній із 11-ти зустрічей – над Салернітаною в Кубку.

Нагадаємо, екс-тренер збірної України очолив генуезців на початку листопада, підписавши контракт до завершення сезону 2023/24. На цій посаді Андрій Шевченко замінив Давіде Баллардіні.

Зараз Дженоа міцно засіла в зоні вильоту – 19 місце після 21-го туру і відставання у 5 очок від рятівної 17-ї позиції. Це перша відставка у тренерській кар'єрі українця. В серпні минулого року він покинув національну команду після завершення терміну дії контракту.

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