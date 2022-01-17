Дженоа 15 января уволила Андрея Шевченко. В тот же день Сампдория проиграла Торино в рамках 22-го тура Серии А. Это поражение стало роковым для наставника "блучеркьятти" Роберто Д'Аверсы.

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Сегодня Сампдория на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера. "Спасибо Роберто Д'Аверсе и его тренерскому штабу за серьезность и профессионализм, продемонстрированные за период работы в клубе", – говорится в сообщении.

К слову, после 22 сыгранных матчей Сампдория находится на 15 месте в турнирной таблице Серии А – в четырех очках над зоной вылета. По сообщениям прессы, Роберто Д'Аверсу заменит бывший наставник Милана Марко Джампаоло, уже имеющий успешный опыт работы с "блучеркьятти".

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