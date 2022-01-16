На 67-й хвилині Деніс Прат ударом головою вразив ворота генуезців і вивів Торіно вперед. Але чимало фанів і навіть деякі гравці не одразу помітили, що був гол. М'яч влетів у ворота і через дірку в сітці одразу вилетів з них.

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Історія знає випадки, коли такі голи не зараховували. Як і навпаки – м'яч через дірку в боковій сітці влітав у ворота, а рефері вказував на центр поля. На щастя, у цьому випадку арбітр вчасно розібрався і без допомоги технологій.

Цей гол став переможним. Сампдорія, попри поразку, перебуває на 15-му місці. Торіно піднявся на 9-ту сходинку.

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