Атлетіко активно працює над трансфером 26-річного форварда Жирони, хоча у мадридському клубі немає консенсусу щодо пріоритетної цілі, зазначає журналіст esRadio та Libertad Digital Давід Вінуеса.

За інформацією джерела, "матрацники" працюють над підсиленням атаки, немов "триголова гідра". Сімеоне підтримує кандидатуру Довбика, але й не відмовиться від роботи з Сьорлотом, якщо перемовини з Жироною зазнають краху.

Циганков ігнорує новий контракт від Жирони – клуб боїться дешевої втечі в АПЛ і не хоче лякати рекордним новачком

Спортдир Андреа Берта хотів би запросити саме норвежця, тоді як генеральний директор Анхель Хіль Марін віддасть перевагу варіанту, який виявиться дешевшим.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Є Lay’s? Буде футбол!

Водночас джерела "Футбол 24" в Іспанії запевняють, що Сьорлот не бажає змінювати клуб через майбутнє народження дитини. Норвежець змінив сім клубів за шість років і нарешті хотів би осісти з сім'єю у затишному місті. У Вільяреалі його все влаштовує.

Зрештою "жовта субмарина" не збирається відпускати другого найкращого снайпера Ла Ліги менш ніж за 38 млн євро – стільки становить клаусула 28-річного нападника. Атлетіко натомість вважає, цю суму сильно завищеною і не буде активовувати пункт про викуп. Ситуація з Довбиком – аналогічна. У обох випадках "матрацники" налаштовані торгуватися, включивши за можливості в угоду власних гравців.

Клаусула Довбика, за нашою інформацією, становить 50 млн євро. Каталонці володіють 70% прав на гравця, ще 30% – належать данському Мітьюлланду, який теж претендуватиме на свою частку від майбутнього продажу. Данці розраховують отримати до 10 млн євро.