"Наскільки мені відомо, київське Динамо зараз було дуже зацікавлене у придбанні Олександра Піхальонка. У СК Дніпро-1 фінансові проблеми, йому дуже потрібні гроші, тому клуб змушений розпродавати своїй провідних гравців. Про 10, 15 чи 150 мільйонів за Піхальонка мови не йде. Я чув, що погодили чи обговорювали цифру в 2,5 млн. Я не знаю, доларів чи євро. Це не суть важливо.

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Але Піхальонок свого часу перейшов до СК Дніпро-1 із Шахтаря. В угоді між клубами був прописаний пункт, що в разі трансферної пропозиції щодо Піхальонка, яка влаштує СК Дніпро-1, дніпряни повинні поставити до відома Шахтар. Якщо Шахтар готовий повторити цю пропозицію, то в Шахтаря буде правило "першої ночі" на трансфер футболіста.

Умовно кажучи, виходить на СК Дніпро-1 Манчестер Сіті і каже: "Ми даємо за Піхальонка 5 млн євро". СК Дніпро-1 зобов’язаний повідомити про це Шахтарю, і ті кажуть: "Ми також даємо 5 млн, він потрібен нам". Виходить, умовно Реал дає за Піхальонка 45 млн євро. Тут Шахтар не хоче давати 45 млн за Піхальонка – продавайте. Тобто ось такий був пункт у трансфері Піхальонка до СК Дніпро-1 прописаний, щось на зразок цього.

Наскільки я чув, Шахтар Піхальонка не розглядав як опцію. У них в принципі в центрі поля гравців вистачає, тільки за 15 млн Марлона Гомеса придбали. Судаков є, Бондаренко, Криськів, Марлон Гомес. Педрінью вони повертають, йому також місце на полі треба буде шукати. Плюс молода зірочка Цуканов є, про якого багато говорять. Тому я не сказав би, що центральний півзахисник для Шахтаря – критична позиція.

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Я ніколи не чув особливо, що Піхальонок входив у сферу інтересів Шахтаря, згадуючи і відмотуючи те, що було впродовж сезону. Наскільки я розумію, Піхальонка Шахтар не розглядав. Але, як стверджує мій Whats App, як тільки Рінат Леонідович дізнався, що Піхальонок може перейти до Динамо, то ситуація кардинально змінилася, і Сашко різко став потрібен Шахтарю.

Я в цьому контексті пригадую історію трансферу Марко Девіча з Металіста у Шахтар. Там же яка була ситуація: він переходив у Динамо, Ахметов про це дізнався, перебив пропозиції, і перехопив Девіча на фінішній лінії. Я б не наважився казати, що Девіч як футболіст тоді був критично потрібен Шахтарю. Зрештою, він тоді навіть сезону не зіграв. Найголовніше в цій історії було, що він не дістався київському Динамо. Ось так виглядала принципова конкуренція в золотий вік українського футболу. Те, що зараз з трансфером Піхальонка відбувається, насправді дуже нагадує ту ситуацію 12-річної давнини", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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