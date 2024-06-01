Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков з гумором уникнув відповіді на питання щодо своєї наступної команди.

"Де я гратиму наступного сезону? У збірній, сподіваюсь.

Шахтар готовий до продажу Судакова – інсайдер розкрив космічну суму, від якої "гірники" розпочнуть переговори

Не знаю, це питання не до мене. Це питання до Фабріціо Романо – він більше знає", – сказав Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, італійського інсайдера підозрюють у вигідній співпраці з клубами – раніше він "опікувався" переходом Михайла Мудрика в Челсі, а нині активно пише і про потенційний трансфер Судакова.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?