"Це питання до Фабріціо Романо": Судаков потролив культового інсайдера щодо свого переходу у топ-клуб
09:28 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков з гумором уникнув відповіді на питання щодо своєї наступної команди.
"Де я гратиму наступного сезону? У збірній, сподіваюсь.
Шахтар готовий до продажу Судакова – інсайдер розкрив космічну суму, від якої "гірники" розпочнуть переговори
Не знаю, це питання не до мене. Це питання до Фабріціо Романо – він більше знає", – сказав Судаков у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, італійського інсайдера підозрюють у вигідній співпраці з клубами – раніше він "опікувався" переходом Михайла Мудрика в Челсі, а нині активно пише і про потенційний трансфер Судакова.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?
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