Португальський фахівець Жозе Моурінью повертається до роботи після звільнення з Роми.

Жозе Моурінью погодився очолити Фенербахче, повідомляють всі провідні інсайдери, зокрема Фабріціо Романо. Сторони домовилися про контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

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Представники Фенербахче вилетіли в Лондон, щоб разом з Жозе подивитися фінал Ліги чемпіонів. Моурінью дав усну згоду та розглядає лише деталі співпраці з турецьким грандом.

Фенербахче в минулому сезоні набрав 99 очок, але програв чемпіонство Галатасараю. Фанати зі злості знищували плакати з зображенням президента клубу Алі Коча, який і працює над запрошенням Моурінью.

Португальця звільнили з Роми в січні цього року. Моурінью досяг великих успіхів у Челсі, Порту, Реалі та Інтері, однак останні його проєкти в Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі завершувалися фіаско.