Мадридський клуб, схоже, тільки зітхнув з полегшенням. Карло Анчелотті, ще даючи команду підписати на місце основного кіпера Кепу після важкої травми Куртуа, був доволі упередженим щодо перспектив українця. Лунін сприймався у тренерському штабі вічним №2. Чого вартує рішення поставити на Куртуа в Кубку Іспанії попереднього сезону, хоча це апріорі турнір, де мав грати українець. Чи сварка з тренером воротарів Льопісом. Усе завершилося тоді позитивно – обіймами і навіть поцілунками. Однак не зірватися було важко. Пройти весь цей шлях з такою холоднокровністю та гідністю – монументально. Це тільки додало йому поваги в усьому клубі.

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І ось новий подвійний виклик. Епідемія грипу B не є найзаразнішою (від неї потерпають до 10% населення), але саме вона зачепили найкращого воротаря сезону. Можливо, на нього вплинули всі ті численні інсайди доволі авторитетних джерел з приводу того, що здоровий Куртуа завжди буде пріоритетним вибором Анчелотті. Імунітет дав слабину. Фанати у соцмережах жартують, що бельгійський голкіпер взяв участь у біологічній війні проти Луніна. Що ляльки вуду Тібо надто потужні.

Courtois engaged in biological warfare to ensure himself the starting spot — Football Report (@FootballReprt) May 29, 2024

Однак ця хвороба нового головного воротаря збірної України стала справжнім порятунком для Реала. Було б проявом неповаги замінити голкіпера, без якого Мадрида б тут не було. Десять сейвів у фантастичному виїзному матчі проти РБ Лейпциг, де "королі" дивом відскочили, а це диво мало цілком українське ім'я Андрій. Стільки ж порятунків і 2 відбиті пенальті також у гостьовій грі з Манчестер Сіті. Лунін ніби просто створений для тиску подібних битв на виїзді. Чи для серій пенальті раптом що. Ідеальний оборонець воріт, справжня льодяна стіна на зразок тої, яка захищала Сім Королівств у Грі престолів.

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Тібо Куртуа на противагу цьому може згадувати минулі заслуги. Фінал проти Ліверпуля справді вражав уяву воротарським мистецтвом. Бельгієць так ефектно увірвався в основу після другої травми, що почав рятувати, ніби нікуди й не зникав. Однак фанати Реала і незацікавлені вболівальники все одно голосять: "Давайте нам цього Луніна вже і негайно, прямо зараз він найкращий голкіпер світу".

Очевидно, Андрій не провів зовсім бездоганний сезон. Були помилки на виходах, були й порятунки від VAR. Однак Куртуа тиждень тому також відверто помилився – судді виручили, а камери миттєво засвітили реакція українського конкурента. Зрештою, реакція, ментальність, сила духу Луніна виросли і досягнули нарешті елітного рівня чемпіонського Реала. Клубу, в рамці якого треба не просто брати свої м'ячі, а бути хоча б трішки супергероєм. І голкіпер, весь спектр емоцій якого можна висловити якимсь одним його фото, робив це. Одягав мантію супермена і змусив Анчелотті визнати свою неправоту: "Без Луніна ми б тут не стояли".

Сам Джуд Беллінгем безкомпромісно випалює йому в соцмережах: "Герой". І зараз уже Андрій та його близькі можуть ставити умови, а не вислуховувати ультиматуми. А в Реалі відверто побоюються авторитету його батька та дружини Анастасії. Якби Лунін був цілком здоровий і не зіграв у фіналі ЛЧ, не було б великої бурі публічно. Однак ми б одного прекрасного дня могли б з'ясувати, що страж воріт збірної України ухвалив непросте вольове рішення піти. Туди, де його б цінували більше.

Виходить так, що ця раптова застуда може стати порятунком обличчя Реала. Керівництво дуже зважає на свого воротаря, який видав 38 сейвів за 8 матчів. Він дуже мало говорив не лише в Мадриді. Коли був маленьким і таким же скромним хлопцем, рідкому можна було почути більше двох слів. Однак важливіше інше – його голос тепер звучить дуже потужно. Йому навіть не обов'язково для цього говорити самому.

Дитячий тренер з Краснограда, що на Харківщині, чітко і твердо заявляє: "Пане Анчелотті, Андрій має бути у стартовому складі. Якщо цього не станеться, ви можете дорого заплатити". А мама Луніна Світлана без тіні сумніву погоджується з цим твердженням. Слова, які викликали величезний резонанс у клубних кабінетах Реала. Дуже скромний і не менш впевнений у собі. Технічний хлопець, який починав нападником, але не хотів багато бігати, тому в якийсь прекрасний момент став голкіпером. Він готовий вимагати більшого. Час настав. Тік, так.

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