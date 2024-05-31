Баварія моніторить ситуацію з Зінченком в Арсеналі, повідомляє Mirror. За інсайдерською інформацією, лондонський клуб готовий відпустити Олександра, якщо покупець запропонує близько 45 мільйонів євро.

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Новим тренером Баварії став Венсан Компані, який був капітаном Зінченка в Манчестер Сіті. Бельгієць добре знайомий з можливостями Сашка та може легко вписати його у свій футбол.

Лівий фланг оборони Мюнхена потребує підсилення, оскільки Девіс готується до трансферу. Також у Баварії є Геррейро, який здатен виконувати схожі до Зінченка функції зі зміщеннями в центр.

Гравець збірної України відразу після приходу закріпився у статусі одного з лідерів Арсенала. Однак травми вдарили по перспективах. Навесні Зінченко поступився місцем у старті Томіясу та Ківйору.