Легенда украинского футбола Андрей Шевченко 16 января открыл свое турне перед голосованием за кандидатуру нового президента УАФ.

Как и сообщалось ранее, свою поездку по Украине Андрей Шевченко начал во вторник, 16 января, посетив Львов. Далее по плану – Киев, Одесса и Харьков.

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"Во Львове встретился с председателями региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины. Обсудили нашу главную задачу – развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть доверие украинских болельщиков к Ассоциации.

Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча – в Киеве", – написал Шевченко в Facebook.

Напомним, заседание Конгресса УАФ, на котором выберут нового президента Ассоциации, запланировано на 25 января и состоится в Киеве. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на этот пост. Возглавлявший УАФ с 2015 года Андрей Павелко отстранен от должности судом и находится в СИЗО.

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