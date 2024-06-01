– Ти найбільше граєш серед усіх молодих футболістів у топ-лігах. Ти втомлюєшся взагалі чи ні?

– Так, втомлююся. Я людина, я можу втомлюватися насправді. І ментально буває таке. Але я сюди хотів потрапити. Я саме цього і хотів – грати всі матчі, які тільки зможу. Я в збірній за свою кар'єру пропустив тільки один матч – з Англією.

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Для мене це норма, що я багато граю, і я вдячний тренерському штабу, який довіряє мені і в збірній. Тому я повинен тільки прогресувати.

– Мабуть, одне слабке місце в тебе – це дуже маленька кількість голів. 3 голи у 175 матчах при твоїх габаритах – це проблема для тебе?

– Так, це проблема, але я працюю над цим, я залишаюся після тренувань, багато ми працюємо над цим. Але я думаю, що це з досвідом приїде. І я сподіваюся, що це прийде якнайшвидше, бо я хочу забивати, хочу дарувати посмішку і українцям, і тут. Для мене це зараз – номер один, над чим потрібно працювати, – сказав Забарний у програмі "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Борнмут 42 матчі, в яких забив 1 гол.

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