– Савіо, Довбик – це гравці, завдяки яким ми сильно виросли. Важливо те, що вони заграли майже з початку передсезонки. Я помітив, як швидко сформувався кістяк команди, як новачки вбирають все. Ми мали дуже мало часу на адаптацію цих гравців. Довбику дуже допомогло те, що ще взимку прийшов його земляк (Циганков). Мовний бар'єр і адаптація минули набагато швидше. У Савіо був Ян Коуту, ще один молодий бразилець. Він допоміг йому трохи адаптуватися до всіх особливостей клубу. Все це дозволило швидко зібрати команду.

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– Що вас вразило більше – таланти Савіо чи результативність Довбика?

– Із Довбиком у нас було відчуття, що він стане важливим гравцем. Ми бачили саме цей прототип гравця у команді. Савіо всіх здивував. Це найбільший талант, якого я тренував. Передбачаю йому майбутнє на найвищому рівні, – запевнив Мічел в інтерв'ю Marca.

Додамо, що зберегти Савіо на Монтіліві буде важко. Контракт бразильця належить Труа, а інсайдери вже давно відправили бразильця в Ман Сіті. Усі клуби входять у City Football Group. Жирона могла б орендувати Савіо у англійців, але для цього потрібно розірвати зв'язки з CFG, як цього вимагає УЄФА.

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