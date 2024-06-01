Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не зумів втримати емоції після поразки від Аль-Хіляля у фіналі Кубка Короля.

Команда португальця програла по пенальті у фіналі Кубка Короля (1:1, по пен. 4:5), дозволивши "синім" взяти третій трофей в сезоні.

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Після матчу Крішітану Роналду не зміг стримати своїх емоцій. Форвард ліг на газон і заплакав, після чого одноклубники та співробітники клубу почали його втішати. Потім він попрямував на лавку запасних, але так і не заспокоївся. Через кілька хвилин Кріштіану все ще продовжував плакати.

Нагадаємо, що Роналду виступає за Аль-Наср з 1 січня 2023 року. Загалом за клуб португалець відіграв у 64 матчах, забивши 58 голів та оформивши 15 асистів.