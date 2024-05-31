Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький не словом, а ділом показує свою любов до України.

Ракицький в своєму Instagram відзвітував про передачу танковому батальйону 32 ОМБр FPV-дронів та машини, придбаних за кошти захисника Шахтаря та ресторану "Lipinskie Raki".

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Окрім цього, Ракицький покатався на танку разом з військовими – ролики опублікували в Instagram цього ресторану.

Додамо, що Ярослав відіграв за Шахтар 18 матчів у сезоні 2023/24, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. В кар'єрі Ракицького був період виступів у Росії за Зеніт із Санкт-Петербурга, але захисник розірвав контракт з росіянами після початку повномасштабного вторгнення.

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