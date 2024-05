Матч Борусія Дортмунд – Реал Мадрид проведуть 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO. Поєдинок розсудить Славко Вінчіч (Словенія).

Вся Німеччина мріяла про римейк Дер Классікера на Вемблі, коли у фіналі ЛЧ зустрілись Баварія та дортмундська Борусія, однак мюнхенці підвели – не в останню чергу через незарахований гол на останніх секундах матчу з Реалом. Честь країни тепер захищатиме команда, яка посіла п'яту сходинку в Бундеслізі.

Україна має свій інтерес у фіналі

Принаймні, його мають фани Шахтаря. У випадку перемоги Реала "гірники" отримають пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, та ще й потраплять у другий кошик при жеребкуванні. Втім, якщо ви вболіваєте за Дортмунд, то не слід аж надто перейматись муками вибору.

У разі тріумфу Борусії донеччани проведуть лише один раунд кваліфікації. Потенційними суперниками прямо зараз є Ференцварош, Галатасарай, Слован, Карабах, Янґ Бойз і братиславський Слован. Шахтар повинен проходити таких суперників, якщо дійсно гідний групи ЛЧ – хоча хотілось би уникнути зайвих нервів.

До вчорашніх новин українських вболівальників цікавили не стільки коефіцієнти, скільки доля Луніна. Андрій якщо й не протягнув Реал до фіналу ЛЧ, то точно став одним із головних героїв сезону – от тільки Куртуа встиг відновитись від пошкодження. Тібо ще й встиг продемонструвати прекрасну форму, хоча з Бетісом трапився невеличкий ляп.

Карло Анчелотті тримав інтригу до останнього, хоча останні тенденції натякали на вибір Куртуа. Вболівальники Реала більше хотіли бачити Луніна, однак протистояння отримало несподіваний і різкий фінал – наш земляк підхопив грип В. Він навіть не мав летіти до Лондону, але в останню мить ентранадор "вершкових" повідомив, що українець перехворів і буде в запасі.

Борусія – терплячий андердог, якого не слід недооцінювати

Дортмунд близький до свого другого тріумфу в Лізі чемпіонів. Вперше це трапилось у 1997 році, коли у мюнхенському (!) фіналі вдалося здолати Ювентус (3:1). Шлях тієї Борусії чимось нагадував шлях нинішньої, адже тоді теж пощастило із жеребом після виходу із групи – а битва з МЮ у півфіналі по сюжету дещо нагадувала протистояння з ПСЖ.

Втім, підопічним Едіна Терзіча по дорозі на Лондон довелося вижити у "групі смерті" з ПСЖ, Ньюкаслом і Міланом, а у чвертьфіналі ЛЧ німці несподівано винесли Атлетіко. Це стало можливим завдяки неабияким вольовим якостям – і в Мадриді, і з ПСЖ у плей-офф довелося витримати шалений тиск, перш ніж забити й переломити хід зустрічі. А потім знову доводилось терпіти.

Наприклад, Хуммельс у першій битві з парижанами виграв 9 із 11 єдиноборств, виконав 12 повернень м'яча, 2 перехоплення й 3 виноси. Вінгеру Адеємі, своєю чергою, довелося витримати 14 атак через свій фланг, однак він догравав у обороні до останнього – як наслідок, звідси французи дістали тільки 0,35 xG.

Вольові якості – це не просто слова. Ми їх бачили на практиці. У останніх трьох матчах ЛЧ "джмелі" продемонстрували видатний оборонний перфоменс, з надзвичайно високою інтенсивністю пресингу, єдиноборств і підбирань. І при цьому Борусія допустила лічену кількість помилок.

Команду могли дещо підводити стратегічні рішення на кшталт відходу в низький блок у схемі 5-4-1, внаслідок якого ПСЖ ледь не знищив дортмундців. На тактичному ж рівні колектив виконував завдання з нетиповою для себе дисциплінованістю та ефективністю. У Бундеслізі підопічні Едіна Терзіча так круто не грали, однак на вирішальні матчі футболісти змогли зібратись – хоча у них ніхто не вірив.

До речі, про тактику. Тренерський штаб Борусії продемонстрував круту підготовку до суперників – наприклад, команда маніпулювала тиском ПСЖ через якості Хуммельса, якому вдавалося стягувати на себе кількох опонентів і віддавати у вільну зону. Крім того, шикарно працювали підстрахування від вінгерів.

У атаці ж круто використовували екстра-рівень пасингу центрбеків – Хуммельс хороший внизу, а Шлоттербек найкращий центрбек у Європі за якістю лонгболів. І за них є кому чіплятись (зокрема, Фюллькругу). Крім того, працювали ізоляції для Санчо, а той віддячував десятками обіграшів на дриблінгу.

Переможна тактика являє собою і головний мінус Борусії. Команда витрачає забагато сил, а кадрової глибини бракує. Особливо коли в суперниках буде Реал. Після 60-70-ї хвилини дортмундці змушені збавляти у інтенсивності й сідати у низький блок – а тоді вже доводиться молитись богу стійок.

Фінал ЛЧ-2024 стане останнім для Марко Ройса у ролі футболіста Борусії. Звісно ж, нейтральним фанатам хочеться, щоб легендарний капітан влаштував last dance і нарешті виграв щось значуще. Передумови не такі вже й нульові – в останньому турі чемпіонату Ройс забив зі штрафного та віддав асист. Звісно, Марко вже не біжить, але є речі, які залишаються з майстрами до старості.

W sobotę pożegnanie Marco Reus z BVB. Strzelił dla niej wiele wspaniałych goli, najbardziej klasyczne to chyba te wewnętrzniakiem z dystansu, gdy piłka odkręcała się w stronę dalszego słupka. Ale to... No, to było cudownie subtelne. pic.twitter.com/L2RFuILNa7

Мадрид – фаворит. "Вершкових" нічим не злякати.

"Королівський клуб" славиться своєю ігровою непотоплюваністю. Реал намагалися перевіряти всіма тактичними способами, але все одно підопічні Карло Анчелотті дісталися фіналу. Команда так і не програла жодного матчу в цьогорічному сезоні ЛЧ.

Проти РБ Лейпцига довелося працювати без номінальних центрбеків, однак шалений пресинг німців вдалося загасити стерильним володінням, спрощенням атаки та насиченням центральної частини поля. Проти Ман Сіті ж спрацював несподіваний хід Карло Анчелотті – він здвоїв лівий фланг, поставивши туди і Родріго, і Вінісіуса. Як наслідок, команда забила три голи, хоча й пропустила стільки ж.

На виїзді ж Реал виставив максимально компактний 4-4-2, вміло перебудовувався на п'ятірку через опускання Феде і виконував ситуативні висування на суперника з м'ячем. Особливо виділявся Джуд, який видав 146 високоінтенсивних дій із тиском на опонента.

Крім того, мадридці вміло гасили "пожежі". Спочатку вони нівелювали фактор сильної гри Аканджі в опорній зоні, змусивши Сіті шукати інший варіант дій. Пеп спробував тиснути через лівий фланг, випустивши Доку, але Карло одразу ж кинув під нього свіжого Васкеса. Реал не давав возити себе в одному малюнку, змушуючи суперника постійно щось вигадувати по ходу гри.

Найскладніший екзамен довелося скласти з Баварією. Томас Тухель і змінював позиції вінгерів, і використав декілька схем у розвитку й завершенні атаки, і плутав оборону Реала відкриваннями Сане й Кімміха у зони між кількома футболістами.

Був і ризикований стиль в позиційній атаці, і "автобус", і контратаки – на кожному з етапів мадридці отримували проблеми й навіть пропускали голи. Втім, підопічні Карло Анчелотті все одно переломлювала хід гри.

При цьому Реал розривав суперника різними способами. Були і традиційні закидання на хід Вінісіусу, і здвоєння флангів, і навала і хитрі зміщення між лініями під елегантні паси Крооса. Останній взагалі став чіт-кодом "вершкових", видаючи 98-99% точності передач під шаленим тиском. Ну чому Тоні завершує кар'єру?

Детально описувати кожен тактичний хід не станемо – важливо, що всі вони працювали й приносили результат. Команда викручувалась із скрутної ситуації, знаходила слабку ланку й карала ледь не за кожну помилку. Словом, знову можемо говорити про магію ЛЧ і Реала.

Кадрова ситуація

Окрім Луніна, мадридці не можуть розраховувати на травмованих Алабу й Чуамені. Щоправда, Орельєн потрапив до заявки, однак Карло Анчелотті уточнив – француз не зіграє. Інших втрат у складі "вершкових" немає.

У Борусії ж ситуація стабільна. У лазареті залишилися Бенсебаїні, Морей і Дюранвіль. Нічого критичного.

Орієнтовні склади на матч Борусія Дортмунд – Реал Мадрид

Борусія Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Санчо, Брандт, Адеємі – Мален

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді – Вальверде, Камавінга, Кроос – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Борусія завдяки куражу, самовіддачі та дуже якісній оборонній підготовці здатна попити крові. Очікувати на легку перемогу фаворита в Лондоні не слід. Інтрига буде жити довго, от тільки для перемоги в ЛЧ цього замало. Підопічним Едіна Терзіча необхідно перемогти Реал, причому бажано не затягувати до овертаймів – сили почнуть покидати команду вже після 70-ї хвилини.

Borussia Dortmund have not travelled so far in this season's Champions League to be mere witnesses to Real Madrid lifting the trophy for a record-extending 15th time, coach Edin Terzic vowed. https://t.co/VM7PWG9N2A pic.twitter.com/7k5Q59qWQI