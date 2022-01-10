Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко залишиться на своїй посаді, повідомляє Gazzetta.it.

Шевченко опинився під загрозою звільнення — є два кандидати на заміну

Сьогодні, 10 січня, відбулась зустріч між босами "грифонів" та менеджментом, на якій український наставник отримав вотум довіри як мінімум до завершення матчу Кубка Італії з Міланом, який відбудеться 13 січня. Керівництво клубу не поспішає звільняти Шевченка, намагаючись максимально оцінити ситуацію перед тим, як ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, у таборі генуезців розчаровані останніми результатами команди – на заміну українцю вже є двоє кандидатів: італійські фахівці Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Обоє вже працювали з Дженоа.

"Грифони" під керівництвом Шевченка не здобули ще жодної перемоги в Серії А, програвши 6 із 9 матчів. Генуезці мають в активі 12 очок та посідають 19-те місце у турнірній таблиці.

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