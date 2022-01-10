Украинский наставник "грифонов" Андрей Шевченко будет иметь последний шанс реабилитироваться в кубковом матче с Миланом.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко останется на своей должности, сообщает Gazzetta.it.

Шевченко оказался под угрозой увольнения – есть два кандидата на замену

Сегодня, 10 января, состоялась встреча между боссами "грифонов" и менеджментом, на которой украинский наставник получил вотум доверия как минимум до завершения матча Кубка Италии с Миланом, который состоится 13 января. Руководство клуба не спешит увольнять Шевченко, пытаясь максимально оценить ситуацию перед тем, как принять окончательное решение.

Напомним, в лагере генуэзцев разочарованы последними результатами команды – на замену украинцу есть уже два кандидата: итальянские специалисты Давиде Баллардини и Роландо Маран. Оба уже работали с Дженоа.

"Грифоны" под руководством Шевченко не одержали еще ни одной победы в Серии А, проиграв 6 из 9 матчей Серии А. Дженоа имеет в активе 12 очков и занимает 19 место в турнирной таблице.

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